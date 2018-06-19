Футбол-2018 |

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил об отказе комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Видеообращение он опубликовал на Youtube-канале.

Уткин обратился к болельщикам с заявлением об уходе. «Мы расстаемся с Первым каналом со взаимоуважением. Вы хотите знать, почему так получилось. Прошу вас уважать мое право, а я не хочу об этом говорить», — заявил он. Комментатор также заметил, что не перестанет писать о чемпионате мира в социальных сетях

9 июня стало известно, что Уткин будет работать на Первом канале во время мундиаля. По словам комментатора, ему не хотелось пропускать домашний ЧМ. Уткин также заверил болельщиков, что его голос они вскоре услышат в эфире.

Журналист уволился с телеканала «Матч ТВ» в феврале 2016 года. После этого он был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.