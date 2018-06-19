Россия обыграла Египет и вышла в 1/8 финала чемпионата мира (16)
Сборная России одержала победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-й минуте защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота, вскоре отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. На 73-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, но забить больше голов гостям не удалось.
Сборная России набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.
WHAT A GOAL BY DZUYBA. Incredible skill and an amazing finish. Russia are destroying Egypt. pic.twitter.com/yIkazenQaC— World Cup (@FlFAWC2018) June 19, 2018
Соперниками сборных России и Египта по группе являются также команды Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 20 июня.
Стоит отметить, что национальная команда России одержала победу в двух стартовых матчах чемпионата мира впервые с 1966 года. Ранее достижение принадлежало сборной СССР, которая на чемпионате мира — 1966 в Англии обыграла в двух первых матчах турнира сборные КНДР (3:0) и Италии (1:0).
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Болельщики после окончания матча не сдерживали своих эмоций и делились радостью в соцсетях. "Не зря молились", - написал один из пользователей. "Ну реально сегодня пока опять футбольный бог за нас!" - прокомментировал другой.
The best-ever start to a #WorldCup by a host nation! Wow! #Russia on fire so far... #Russia2018 #Россия pic.twitter.com/SFqk53rNnz— SportStats.com (@SportStats_com) June 19, 2018
Holy crap, #Russia!!! @FIFAWorldCup #ЧМ2018 #РОССИЯ pic.twitter.com/7cG314noFs— Yanina VIKtorovna (@YKasabutskaya) June 19, 2018
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL !!!!! #ЧМ2018 #Россия— Otello (Erick Lewis) (@OtelloXxx) June 19, 2018
Чувства смешанные) Уже давно не слежу за футболом)— Евгений Тевяшов (@JumSy92) June 19, 2018
Скажу точно - минимум 2 игры мы точно увидим)
Самое время повышать налоги)
Россия = TI8 Winner)#ЧМ2018 pic.twitter.com/GR8tSRO6jW
Был сегодня в фанзоне, когда скандировали «Россия» я чет стеснялся и как то неловко себя чувствовал. Стыдно чтоли было. Что со мной не так?— Михаил Синяков (@pvpshoot) June 19, 2018
Невероятное счастье— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) June 19, 2018
На фан-фесте круче, чем на стадионе. Особенно когда Россия такая шикарная pic.twitter.com/SY1lWHek5p
Победа! 3:1! Следующий матч в Самаре против Уругвая! Россия !!! Гуляем сегодня до утра! Белые ночи, тепло! #ЧМ2018 #чемпионатмирапофутболу2018 pic.twitter.com/8v0zX8dyKD— Виктор Бушменёв (@VictorBushmenev) June 19, 2018
Вторая победа российской сборной! 3:1 против Египта, что гарантирует нашей сборной выход в плей-офф.— Ходорковский Михаил (@mich261213) June 19, 2018
Ура, товарищи!https://t.co/um36L57qhc https://t.co/um36L57qhc