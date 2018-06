Футбол-2018 |

Сборная России одержала победу над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-й минуте защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота, вскоре отличились Денис Черышев и Артём Дзюба. На 73-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти, но забить больше голов гостям не удалось.

Сборная России набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.

WHAT A GOAL BY DZUYBA. Incredible skill and an amazing finish. Russia are destroying Egypt. pic.twitter.com/yIkazenQaC

Соперниками сборных России и Египта по группе являются также команды Уругвая и Саудовской Аравии, которые проведут свой матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 20 июня.

Стоит отметить, что национальная команда России одержала победу в двух стартовых матчах чемпионата мира впервые с 1966 года. Ранее достижение принадлежало сборной СССР, которая на чемпионате мира — 1966 в Англии обыграла в двух первых матчах турнира сборные КНДР (3:0) и Италии (1:0).

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Болельщики после окончания матча не сдерживали своих эмоций и делились радостью в соцсетях. "Не зря молились", - написал один из пользователей. "Ну реально сегодня пока опять футбольный бог за нас!" - прокомментировал другой.

The best-ever start to a #WorldCup by a host nation! Wow! #Russia on fire so far... #Russia2018 #Россия pic.twitter.com/SFqk53rNnz