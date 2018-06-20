Футбол-2018 |

Футболист сборной России поделился эмоциями от матча с Египтом, который команда выиграла в Санкт-Петербурге.

"Против Салаха было тяжело играть. Он футболист мирового уровня. В первом тайме он играл на моей стороне. Помогали мне противостоять ему и Зобнин, и Игнашевич. Перед матчем особых наставлений против Салаха Черчесов не давал. Египет — хорошая команда. Они играют в быстрый футбол. Готовились к ним сконцентрировано и подошли к матчу во всеоружии. Плюс стадион болел за нас хорошо", - отметил в разговоре с журналистами Юрий Жирков.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова обыграли египтян со счётом 3:1 во втором матче на чемпионате мира.