Футбол-2018 |

Один из самых популярных новостных порталов Германии Spiegel Online адресовал сборной России извинения за недооценку команды, сообщает "Советский спорт".

В статье под названием "Прости, Россия — мы ошибались" издание признает, что недооценило хозяев чемпионата мира — 2018.

Отмечается, что после победы россиян в стартовом матче мундиаля над командой Саудовской Аравии (5:0) авторы прогнозировали, что подопечные Станислава Черчесова не выйдут из группы.

В игре второго тура мирового первенства россияне одержали верх над командой Египта (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. После этого Spiegel Online извинился перед россиянами.

Фото из Flickr/Thananuwat Srirasant