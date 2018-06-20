Немецкие СМИ извинились перед сборной России
Футбол-2018 | 20 июня 2018 года, 11:09
Один из самых популярных новостных порталов Германии Spiegel Online адресовал сборной России извинения за недооценку команды, сообщает "Советский спорт".
В статье под названием "Прости, Россия — мы ошибались" издание признает, что недооценило хозяев чемпионата мира — 2018.
Отмечается, что после победы россиян в стартовом матче мундиаля над командой Саудовской Аравии (5:0) авторы прогнозировали, что подопечные Станислава Черчесова не выйдут из группы.
В игре второго тура мирового первенства россияне одержали верх над командой Египта (3:1) и практически обеспечили себе выход в плей-офф. После этого Spiegel Online извинился перед россиянами.
Фото из Flickr/Thananuwat Srirasant
Источник: Газета.ru