Футбол-2018 |

Российская футбольная сборная накануне обыграла Египет со счетом 3:1, одержав тем самым вторую победу в группе на ЧМ по футболу 2018 и обеспечив себе выход в плей-офф. Однако не все эксперты разделяют оптимизм. К примеру российский футболист, тренер и бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что пока у россиян нет повода для радости.

"Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали, и вторыми были, поэтому это не показатель", - приводит его слова "Спорт-Экспресс".

По его мнению, сейчас нужно осознать, что эти победы - еще не "конечная остановка", а стремиться надо к медалям и войти в четверку лучших команд.

Специалист уверен, что подопечные Черчесова провели поединки с очень слабыми противниками, поэтому не получили настоящей проверки на прочность.

"Мы обыграли только Египет – команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили детский сад, начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать "ура-ура", я думаю, неправильно", – пояснил он, а грядущая игра с Уругваем покажет, на что способны российские игроки.

"Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… Уж простите", - сказал он.

Канчельскис также призвал не делать поспешных выводов относительно российской футбольной сборной.