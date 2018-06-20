Футбол-2018 |

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира после победы команды Уругвая над Саудовской Аравией во втором матче группового этапа ЧМ-2018.

Фавориты квартета А (Россия и Уругвай) набрали по 6 очков и обеспечили себе решающий отрыв от сборных Египта и Саудовской Аравии за тур до окончания группового этапа.

Накануне россияне одержали победу над сборной Египта со счетом 3:1. Автоголом на 47-й минуте отметился капитан гостей Ахмед Фатхи. После этого ворота противника поразили Денис Черышев (на 58-й минуте) и Артем Дзюба (на 62-й). Забить гол хозяевам чемпионата сумел Мохамед Салах (72).

На прошлой неделе подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Героями того матча стали Юрий Газинский (на 12-й минуте), Денис Черышев (43, 90+1), Артем Дзюба (71) и Александр Головин (90+4).

В истории современной России национальная команда ни разу не выходила в плей-офф чемпионата мира. Сборная СССР добиралась до стадии матчей на вылет в 1986 году.

Заключительный тур группового этапа пройдет 25 июня: в Самаре национальная сборная поборется с Уругваем за первое место в квартете. В случае ничьей выше в турнирной таблице окажется Россия из-за преимущества в количестве забитых мячей.

В 1/8 финала победитель группы A сыграет со второй командой квартета, встреча пройдет 30 июня в Сочи. Обладатель второго места в группе A сразится с лучшей сборной из квартета B 1 июля в "Лужниках". Потенциальными противниками сборной России могут оказаться Португалия, Иран и Испания.