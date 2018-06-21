Футбол-2018 |

Одной из причин феерического старта сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу является отменная физическая форма, в которой находятся ее игроки, пишет Independent.

Помимо наибольшего количества забитых мячей, стоит обратить внимание на другой, не бросающийся в глаза статистический показатель коллективной работы: футболисты сборной РФ в обоих своих матчах пробежали наибольшие дистанции среди всех команд - участниц мундиаля.

Подопечные Станислава Черчесова в матче с Саудовской Аравией суммарно покрыли расстояние в 118 км, а в игре с Египтом - 115 км. Это наивысшие показатели среди всех команд.

"Столь впечатляющая физическая форма, безусловно, оказалась большим сюрпризом, учитывая наименьший рейтинг ФИФА России (70-е место) среди всех команд чемпионата, - отмечает издание Independent. - Одним из очевидных объяснений является зрительский фактор, наделяющий хозяев Кубка мира поддержкой и дополнительной мотивацией".

Далее в списке самых бегающих команд с большим отрывом следуют египтяне (112 км), уругвайцы и австралийцы (по 111 км). По 110 км покрыли команды Польши, Германии и Дании.

Самый бегающий футболист турнира - российский полузащитник Александр Головин. В игре с Саудовской Аравией он преодолел 12,706 км, что пока является рекордом, а в матче с Египтом - 12,453 км.

Статистика средней преодоленной дистанции (в метрах в минуту) на каждого игрока в матчах первого тура выглядит следующим образом:

Помимо Головина, есть еще четыре футболиста, которые за один матч покрыли больше 12 км: это россияне Юрий Газинский (12,24) и Александр Самедов (12,47), датчанин Кристиан Эриксен (12,26) и египтянин Абдалла Саид (12,09).

Напомним, что свой следующий матч сборная России, впервые в истории обеспечившая себе место в плей-офф мундиаля, проведет 25 июня в Самаре против команды Уругвая.

Фото из Flickr/Shaderlord