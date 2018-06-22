Футбол-2018 |

Египетская футбольная ассоциация намерена подать жалобу на судейство во время встречи своей сборной с командой России на чемпионате мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу России и лишил египтян шансов на выход в плей-офф турнира.

Как рассказал президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида, жалоба будет касаться действий судьи, который не стал использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением в штрафной Марвана Мохсена. По мнению функционера, "это был чистый пенальти", передает Filgoal.

Встречу России и Египта, проходившую в Петербурге 19 июня, судил парагваец Энрике Касерес.