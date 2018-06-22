Футбол-2018 |

Футболисты сборной Аргентины просят назначить другого специалиста на пост главного тренера команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Нигерии, сообщает ТАСС.

По информации Todo Noticias, игроки хотят, чтобы на следующей встрече ими руководил помощник нынешнего наставника Хорхе Сампаоли.

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).