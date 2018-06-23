The Guardian: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018 (1)
Британское издание The Guardian опубликовало статью "десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира", в которой говорится, что английские болельщики изменят свое мнение о России в положительную сторону, сообщает ТАСС.
По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу". В The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на Россию.
Также британцы высоко оценили гостеприимство и дружелюбие жителей России.
"Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала", — подчеркнули в британском издании.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
Фото из Flickr/Carlos Torres
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