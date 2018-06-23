Футбол-2018 |

Британское издание The Guardian опубликовало статью "десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира", в которой говорится, что английские болельщики изменят свое мнение о России в положительную сторону, сообщает ТАСС.

По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу". В The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на Россию.

Также британцы высоко оценили гостеприимство и дружелюбие жителей России.

"Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала", — подчеркнули в британском издании.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Фото из Flickr/Carlos Torres