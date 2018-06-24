Футбол-2018 |

Сборная Германии по футболу добилась победы над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в Сочи в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира.

На 32-й минуте швед Ола Тойвонен вывел свою команду вперед. На 48-й минуте Марко Ройс провел ответный гол, а на пятой компенсированной ко второму тайму минуте Тони Кроос принес сборной Германии победу.

Положение в группе F теперь таково: 1.Мексика – 6 очков, 2.Германия – 3, 3.Швеция – 3, 4.Южная Корея – 0.

По данным администрации Сочи, на матч в город прибыли порядка 7 тыс. болельщиков из Швеции и более 5 тыс. из Германии.

На матче присутствовало 44 тыс. 287 болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.