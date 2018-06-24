В Мексике убили шесть человек во время просмотра матча с Южной Кореей (3)

фото

Футбол-2018 | 24 июня 2018 года, 14:19

Сразу шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) во время просмотра матча с участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России.

По данным портала Universal, семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.

Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое - клиентами.

На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира - число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось, отмечает "Р-Спорт".

Фото: pixabay.com

Источник: Newsru.com
Комментарии 3
Патриот 3 часа назад
Тебе чмошному нищему укропу денег даже на курок от пистолета в жизни не заработать! Народ! Давайте вычислим этого урода Саню, кто умеет? Лично сам к нему подкачу и то что мы с ним сделаем выставлю в интернет.
2
Ответить
Саня3 часа назад
Руссо туристо? Скрепненько.
Помните, с год назад там один пестиком махал?
7
Ответить
Ы1 час назад
Чуешь санек дыхание костлявой?
2
Ответить