Футбол-2018 |

Сборные России и Уругвая разыграют первое место в группе A на чемпионате мира по футболу. Подопечным Станислава Черчесова достаточно ничьей, чтобы возглавить квартет. В группе B Иран постарается вырвать путёвку в плей-офф у Португалии, а испанцам для выхода из группы достаточно поделить очки с Марокко.

Россия — Уругвай (17:00, Самара)

Сборную России в Самаре будет ждать самый серьёзный соперник на групповом этапе — Уругвай. Обе команды одержали по две победы и уже оформили путёвки в плей-офф. Теперь им предстоит решить, кто выйдет из группы с первого места, а кто — со второго. Большой разницы нет: возможными соперниками в 1/8 финала будут одинаково грозные Португалия и Испания. Разве что Иран выйдет из группы вместо одной из пиренейских команд, и тогда россияне и уругвайцы предпочли бы встретиться именно с ним. Но в группе B расклад определится спустя четыре часа после того, как состоится матч на «Самара Арене».

Хозяевам турнира, чтобы занять первое место в своём квартете, не обязательно побеждать южноамериканцев. Разгром Саудовской Аравии и крупная победа над Египтом позволили подопечным Станислава Черчесова заработать лучшую разницу забитых и пропущенных мячей среди всех команд мундиаля: +7. Сборной России достаточно сыграть вничью с Уругваем, чтобы по дополнительным показателям оказаться впереди.

Впрочем, все последние дни игроки и главный тренер команды давали понять, что готовы продолжать праздник для болельщиков и намерены добиться третьей победы. Даже сборной СССР в годы своего расцвета это не всегда удавалось — в последний раз отечественная команда выигрывала все матчи группового этапа мундиаля в 1966 году. У Уругвая это получилось сделать в 1930, 1950 и 1954 годах, но тогда эта стадия для южноамериканцев состояла из одного — двух матчей.

Говорить о победе над подопечными Оскара Табареса, однако, стоит с осторожностью — всё-таки эта команда с богатым опытом выступлений на крупных турнирах располагается значительно выше в рейтинге ФИФА и имеет ряд суперзвёзд в составе.

Впрочем, одна из них матч с Россией пропустит. Хосе Мария Хименес получил травму квадрицепса и не сыграет в Самаре. Именно защитник «Атлетико» забил один из двух мячей Уругвая на мундиале. Его связка с Диего Годином в центре обороны ни разу не подпустила соперников к своим воротам.

Наверняка Табарес, помимо одной вынужденной замены, совершит и несколько экспериментальных. Всё-таки для его команды матч с Россией не будет иметь большого значения, и поэтому можно будет опробовать в деле нескольких запасных игроков, а заодно приберечь тех, кто уже заработал по жёлтой карточке.

От сборной России подобной ротации ждать не стоит — болельщикам на «Самара Арене» захочется увидеть настоящий матч, а не контрольный.

Одна замена, правда, всё-таки весьма вероятна. Юрий Жирков после матча с Египтом провёл несколько тренировок по индивидуальной программе. И хотя сейчас его ничто не беспокоит, тренерскому штабу стоит подумать, не предоставить ли левому защитнику отдых перед плей-офф. К тому времени должен окончательно восстановиться и Алан Дзагоев.

Саудовской Аравии и Египту остаётся только разыграть между собой третье место в группе A. В случае ничьей оно достанется африканской команде, так как она успела за два тура заработать более выгодную разницу забитых и пропущенных мячей. Впрочем, обе команды предпочтут сыграть на победу — очки в рейтинге ФИФА лишними не бывают.

У Египта шансы на успех выше. Эта команда имеет и более сбалансированный набор исполнителей, и одну супервезду, которую уже не беспокоит больное плечо, — Мохаммеда Салаха. На днях он стал почётным гражданином Чечни и получил от главы республики футболку «Ахмата». Быть может, такое признание позволит ему отличиться во второй раз на чемпионате мира и забить 35-й мяч за сборную Египта.

У африканцев с Саудовской Аравией давняя история встреч, которая начиналась просто прекрасно для «фараонов» — в 1961 году они одержали победу со счётом 13:0. С тех пор команды встречались ещё пять раз, и саудовцы оказались сильнее лишь однажды — на Кубке конфедераций в 1999 году.

В последний раз пути двух команд пересекались на Панарабских играх в 2007 году. Тогда ворота Египта защищал Эссам аль-Хаддари. Он и сейчас в строю, но на чемпионате мира 45-летний игрок на поле не выходил. У него остался последний шанс, чтобы побить рекорд колумбийца Фарида Мондрагона и стать самым возрастным игроком, официально принимавшим участие в мундиале.

Саудовская Аравия стала одной из четырёх команд, которая ещё не забила на чемпионате мира в России. 16 лет назад команда уже провела безголевой мундиаль, а сейчас постарается не допустить этого.

Иран — Португалия (21:00, Саранск)

Благодаря победе над Марокко Иран остаётся возмутителем спокойствия в группе B. У подопечных Карлуша Кейроша остаётся теоретический шанс обогнать Испанию или Португалию и впервые в истории пробиться в плей-офф чемпионата мира. Хоть это и звучит не очень правдоподобно, но таковы факты — отставание азиатской команды от европейских грандов составляет всего одно очко.

С Испанией Иран уже сыграл — сильнее оказалась европейская сборная. С ней у азиатской команды теперь возможно лишь заочное соперничество. А встреча с Португалией состоится на поле «Мордовии Арены». Если команду Криштиану Роналду вполне устроит ничья, то иранцам необходима только победа.

Сильной стороной азиатской сборной можно назвать игру в обороне. Иран пропустил всего один мяч от Испании, у которой едва ли не каждый игрок атакующего плана способен перевернуть ход игры. В Португалии такой только один — автор четырёх голов Роналду. По итогам второго тура он потерял звание лучшего бомбардира, и чтобы вернуть его, нападающему нужно постараться не захлебнуться в иранской защите. Впрочем, закрыв Роналду, иранским игрокам придётся ещё подумать, чем ответить своему сопернику.

«Принцам Персии» ещё ни разу в истории не удавалось забить Португалии. Команды провели два матча, и в обоих Иран терпел сухие поражения. В последний раз это произошло на чемпионате мира в 2006 году. Тогда Роналду забил свой первый из семи мячей в финальных стадиях мундиаля.

Испания — Марокко (21:00, Калининград)

Четыре года назад Испании не удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира. Сейчас ей достаточно сыграть вничью с Марокко — и тогда европейская команда обгонит либо Португалию, либо Иран. А в случае победы позади могут оказаться оба коллектива. Да и поражение от африканцев вовсе не будет означать, что российская кампания для испанцев закончена, если при этом их выручат соседи по Пиренейскому полуострову.

Также по теме Станислав Черчесов и Фёдор Смолов во время пресс-конференции © David Gray «Мы хотим стать первыми»: что говорили Черчесов и Смолов перед матчем ЧМ-2018 с Уругваем Сборная России не намерена выбирать себе соперника по 1/8 финала на домашнем чемпионате мира. Об этом заявил наставник национальной... Многие предполагали, что неожиданная рокировка на тренерском мостике негативно скажется на выступлении чемпионов мира 2010 года. Но ничего подобного не произошло — Испания крепко держится, и прекрасно знающему всех игроков Фернандо Йерро достаточно только вносить небольшие изменения в ход матча и делать подсказки подопечным. Впрочем, в команде всё ещё присутствует ностальгия по Хулену Лопетеги, в чём перед игрой с Марокко признался Сауль.

«Увольнение Лопетеги стало сюрпризом. Там были свои причины и мотивы, но игроки не были втянуты в это. Хулен заслужил продолжить работу после двух лет подготовки к чемпионату мира. Мне не понравилось то, что с ним произошло. Это решение нужно уважать, но у нас с ним был хороший проект», — цитирует игрока Football Espana.

Лучший способ для футболистов постоять за Лопетеги — это продолжать выступление на турнире и делать это красиво. Матч с Марокко должен придать игрокам большую уверенность в своих силах. Тем более африканцы заслужили титул лучших из тех команд, которым на этом турнире не предрекали больших успехов. Обыграть их должно быть довольно почётно.

Команда Марокко показала самый содержательный и интересный футбол. Два поражения посла автогола и удара Роналду очень неточно характеризуют выступление команды на турнире, так что подопечные Эрве Ренара ещё постараются проявить себя.

Фото: Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей