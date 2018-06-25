Футбол-2018 |

Иранские болельщики провели несколько часов рядом с отелем, где располагается сборная Португалии, чтобы сорвать сон игроков своим шумным поведением. Об этом сообщает АP.

Полиция Саранска заявила о сообщениях о шуме в 23:00 по московскому времени, когда прибыла первая волна болельщиков сборной Ирана и начала петь возле отеля.

Затем появилась вторая волна фанатов, которая не переставала шуметь несколько часов.

«Я люблю Роналду, я люблю Португалию, но это большая игра. Мы должны делать все, что нужно», — заявил иранский болельщик по имени Мехди Фаис.

Некоторые фанаты не стали следовать примеру своих соотечественников.

«Мы возвращались с обеда и видели здесь всех этих иранцев. Когда я поняла причину, я решил уйти», — сказала девушка Монрех Фаюд.

Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 состоится 25 июня в Саранске.

Ранее нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля.

Фото: flickr.com/Dickson Dagogo