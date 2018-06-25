Футбол-2018 |

Лидер группы "Ленинград" 45-летний Сергей Шнуров и российский комик и сценарист, бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" 38-летний Семен Слепаков принесли художественное извинение сборной России по футболу, записав совместный трек о ее победах на ЧМ-2018 и в ожидании победы в матче с Уругваем, который состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени.

В своей композиции "Чемпионы" они извинились за что, что не верили в команду, одолевшую Саудовскую Аравию и Египет с разгромным счетом, и назвали игроков чемпионами. Суммируя все сказанное в неформальных выражениях с большим количеством матерных слов, эта песня - размышление о том, как поменялось мнение болельщиков о национальной команде после ее двух успешных игр.

"Но вы тоже, блин, жуки. Сколько нас водили за нос", - отмечают исполнители, напоминая, что в ситуации, когда нам "поменяли возраст пенсионный, настроенье нам подняли наши чемпионы". Но авторы советуют футболистам не зазнаваться и предупреждают, что лишь один их проигрыш вновь обернется волной народного негодования.

Видео, изобилующее матом, опубликовано на YouTube-канале Слепакова и в Instagram Шнурова. Текст песни написали Семен Слепаков и Джавид Курбанов.

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Напомним, перед началом чемпионата мира по футболу 2018 Семен Слепаков опубликовал свою песню "Оле-оле-оле", в которой он предложил сделать тренером российской сборной Рамзана Кадырова, чтобы российские футболисты наконец-то стали играть.

А Шнуров в августе 2017 года опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное сборной России, в котором также не смог сказать ничего доброго о российских футболистах.

Напомним, сегодня в Самаре сборная России проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018. Соперниками подопечных Станислава Черчесова станут уругвайцы. Для россиян победа или даже ничья в поединке будет означать выход в 1/8 финала турнира с первого места в группе.

Фото из Flickr/Carlos Torres