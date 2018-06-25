ЧМ: Россия уступила Уругваю и заняла 2-е место в своей группе (3)
Футбол-2018 | 25 июня 2018 года, 18:50
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Уругвая со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового этапа и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в московских "Лужниках" 1 июля.
На встрече, которая прошла в Самаре, присутствовало 41 970 зрителей.
После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе A, набрав шесть очков в трех матчах группового этапа. Таким образом, россияне в 1/8 финала сыграют с командой, которая займет первое место в группе В.
Соперник сборной России станет известен по итогам заключительных матчей в группе В, где на первое место претендуют команды Испании, Португалии и Ирана.
Встреча 1/8 финала с участием российской команды начнется в 17:00 по латвийскому времени.
Просрали. Теперь узнаю нашу сборную.
12
Ответить
На заглавной фотке Игорьку пришло видЕние в виде православных двух жёлтых и красного ликов.
22
Ответить
Для тех, кто не знает, новый гражданин Чечни не занял третье место в группе.
1
Ответить