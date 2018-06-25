Футбол-2018 |

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Ирана и Португалии. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1.

На 45-й минуте португальскую команду вывел вперёд в счёте Рикарду Куарежма, который отличился после передачи от Адриена Силвы. На 53-й минуте Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который сам же и заработал. Таким образом, форвард стал первым с 1966 года игроком сборной Португалии, кто не смог реализовать 11-метровый удар (без учёта серий пенальти).

А на третьей компенсированной минуте второго тайма иранский форвард Карим Ансарифард реализовал 11-метровый, вырвав ничью в этом матче.

Сборная Португалии заняла второе место в турнирной таблице группы B, а иранская команда финишировала третьей и выступление на турнире закончила.

Таким образом, Португалия сыграет с Уругваем в 1/8 финала мундиаля.