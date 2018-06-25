Футбол-2018 |

По итогам матчей третьего тура в группе В определился соперник сборной России по 1/8 финала чемпионата мира — им стала команда Испании. Матч состоится 1 июля в столичных «Лужниках».

Испанцы в заключительном матче группового турнира сыграли вничью с Марокко — матч закончился со счетом 2:2. В параллельном матче Португалия не смогла выиграть у Ирана — игра завершилась со счетом 1:1. При этом португальцы до последней минуты вели в счете, но упустили победу в компенсированное время, а испанцы также в добавленное время смогли уйти от поражения. Испания и Португалия набрали по пять очков, но испанцы обошли соперника за счет большего количества забитых голов.

Сборная России в своей группе лидировала перед последним туром, но после поражения от Уругвая со счетом 0:3 опустилась на второе место. Ранее команда ни разу не участвовала в плей-офф чемпионата мира. Она выходила в финальную часть мундиаля в 1994, 2002 и 2014 годах и каждый раз занимала в группе третье место.

За всю историю проведения чемпионатов мира хозяева турнира только один раз не смогли выйти в плей-офф. В 2010 году сборная ЮАР сыграла вничью с Мексикой (1:1), уступила Уругваю (0:3) и победила Францию (2:1). Команда набрала четыре очка и стала в своей группе третьей.

Сборная Испании стартовала на ЧМ-2018 результативной ничьей с Португалией (3:3), а затем победила Иран (1:0). Команда в десятый раз подряд преодолела первый этап чемпионата мира. В последний раз испанцы вылетели с мундиаля после трех стартовых игр в 1978 году. Тогда сборная уступила Австрии (1:2), сыграла вничью с Бразилией (0:0) и победила Швецию (1:0), заняв третье место в группе.

За день до старта чемпионата мира в сборной Испании произошла смена главного тренера. Федерация футбола разорвала контракт с Хуленом Лопетеги, который в мае продлил контракт со сборной до 2020 года, но через три недели дал согласие после ЧМ-2018 возглавить мадридский «Реал». Его место занял бывший капитан сборной Испании Фернандо Йерро, ранее занимавший пост спортивного директора национальной команды.

В последний раз сборная России играла против Испании в ноябре 2017 года, и тогда товарищеский матч закончился со счетом 3:3. У сборной России дубль сделал Федор Смолов, еще один мяч забил Алексей Миранчук. У испанцев отличились Хорди Альба и Серхио Рамос, который сделал дубль. Всего россияне за всю историю встречались с испанцами шесть раз: четыре матча завершились победой Испании, еще две игры — вничью.