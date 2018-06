Футбол-2018 |

Англичанин, приехавший в Нижний Новгород поддержать свою сборную на матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Панамой, обнаружил, что забыл свой билет дома в Бристоле. Об этом сообщил журналист ITV News Дэн Хаулс, передает Североамериканское бюро НСН.

Даглас Мортон встретился с Хаулсом и рассказал ему о своей беде. Журналист опубликовал их совместное фото в соцсети Twitter и призвал пользователей помочь найти свободный билет несчастному фанату.

Некоторое время спустя билет был найден, но к тому моменту пропал сам Даглас. Отмечается, что до начала матча на «Стадионе Нижний Новгород» найденный билет так и не был передан в руки забывчивому фанату.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa

— Dan H