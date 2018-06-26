Футбол-2018 |

Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России, игры которой стартуют 30 июня. Доработанный продукт получил имя "Telstar 18 Mechta" и олицетворяет собой важность победы в каждом из последующих матчей.

По сравнению с мячом для групповой стадии новый снаряд "покраснел", что по замыслу авторов должно символизировать разгорающийся до предела накал страстей. Его название символизирует возросшие амбиции игроков и болельщиков команд, добравшихся до стадии игр на выбывание.

В плане дизайна снаряд почти не отличается от мяча Telstar 18, которым играли в матчах группового этапа. Он также имеет характерный пиксельный окрас.

"Если взглянуть на историю создания официальных мячей чемпионата мира, то Telstar - это большой шаг вперед в техническом плане. Мяч Telstar Mechta унаследовал их инновационную конструкцию, но мы переосмыслили ее и создали мяч, который идеально подходит для матчей плей-офф, где страсти накаляются до предела", - цитирует пресс-служба ФИФА представителя компании Adidas Дина Локса.

Напомним, что сборная России впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф чемпионатов мира по футболу и 1 июля в "Лужниках" сыграет в 1/8 финала турнира с командой Испании.