Футбол-2018 |

Сборная Перу впервые с 1978 года выиграла матч в рамках чемпионата мира по футболу. Со счетом 2:0 команда Перу обыграла сборную Австралии в последнем групповом матче ЧМ-2018.

Все! #PER впервые с 1978 года одерживает победу в рамках Чемпионата мира FIFA. Увы, для выхода в 1/8 финала #ЧМ2018 этих 3 очков, добытых на "Фиште", не хватило#AUSPER pic.twitter.com/5MCNk5XTBP — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.

Сборные Австралии и Перу сразились на стадионе «Фишт» в Сочи. Перуанцы держали темп, забив в ворота Австралии по голу в каждом тайме. В дополнительное время исход матча не изменился.

Три заработанные в этом матче очка не стали для сборной Перу пропуском в плей-офф. Обе команды играли в группе С, где на первом месте находится сборная Франции. Франция заработала в трех матчах 7 очков (две победы, одна ничья). Со второго места в группе С в 1/8 финала вышла сборная Дании с 5 очками (одна победа, две ничьи).