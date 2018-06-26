Футбол-2018 |

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Счет в матче на 14-й минуте открыл аргентинский нападающий Лионель Месси. Этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России, а стадион в Санкт-Петербурге стал 100-м, на котором Месси забивал голы за свою карьеру. На 49-й минуте отличился полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес с пенальти. Победный мяч на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо.

Сборная Аргентины одержала первую победу на турнире и набрала четыре очка. Аргентинцы заняли второе место в группе D, уступив лидерство хорватам. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции, которая заняла первое место в группе С. Нигерийцы набрали три очка и завершили выступления на турнире.

Матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани.

В другом сегодняшнем матче группы D сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1. В 1/8 финала турнира хорваты сыграют с датчанами.

Счет на 53-й минуте открыл хорват Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол в составе хорватов забил Иван Перишич на 90-й минуте.

Сборная Хорватии, которая ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф, набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе D. В 1/8 финала хорваты сыграют с датчанами, которые заняли второе место в группе С. Сборная Исландии набрала одно очко и заняла четвертое место в группе. Исландцы завершили выступление на своем дебютном мировом первенстве.

Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

Источник: ИТАР-ТАСС