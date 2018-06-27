Футбол-2018 |

Дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал двух представителей сборной Германии за расистские высказывания во время матча со сборной Швеции. Немцы извинились, но каждому назначен штраф в 5 тысяч швейцарских франков, пишет "Интерфакс".

Шведскому чиновнику Яну Густавсону за участие в инциденте вынесли предупреждение.

Представитель пресс-службы сборной Германии Ульрих Фойгт и менеджер сборной по логистике Георге Бехлау на следующем матче не будут представлять команду.

Ранее сообщалось, что Ульрих Фойгт и Георге Бехлау высказались в сторону скамейки сборной Швеции, используя нецензурные слова и жесты. Шведы в ответ бросились в их сторону. На следующий день представители немецкой команды принесли официальные извинения.