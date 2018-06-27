FIFA оштрафовала Германию за расистские высказывания (4)
Футбол-2018 | 27 июня 2018 года, 08:31
Дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал двух представителей сборной Германии за расистские высказывания во время матча со сборной Швеции. Немцы извинились, но каждому назначен штраф в 5 тысяч швейцарских франков, пишет "Интерфакс".
Шведскому чиновнику Яну Густавсону за участие в инциденте вынесли предупреждение.
Представитель пресс-службы сборной Германии Ульрих Фойгт и менеджер сборной по логистике Георге Бехлау на следующем матче не будут представлять команду.
Ранее сообщалось, что Ульрих Фойгт и Георге Бехлау высказались в сторону скамейки сборной Швеции, используя нецензурные слова и жесты. Шведы в ответ бросились в их сторону. На следующий день представители немецкой команды принесли официальные извинения.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фигня. Теперь эти козлы будут представлены к ордену в Украине и в Латвии. Там и здесь нацистов любят. Конечно, было бы лучше, чтобы эти козлы ровно также отзывались о России, но не случилось. Ничего, на безрыбье и рак рыба.
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Анжела, тебя не до европы в ЕС считают нищей говном
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Похоже,нарисовываетcя новая VADA-а вот мы вас сейчас ату и попробуйте отмойтесь.Наверно плохи финансы у ФИФА-начали штрафы собирать.
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