Футбол-2018 |

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона почувствовал себя плохо после матча Нигерия — Аргентина в Петербурге. Изначально сообщалось о его госпитализации.

Однако колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая Марадону, рассказала в твиттере, что ложиться в больницу не понадобилось — на частном самолете футбольный функционер прилетел в Москву.

1:41 am Rusia. A punto de. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

По данным The Independent, у Марадоны повысилось давление, и ему после матча понадобилась помощь врачей. Однако вскоре состояние аргентинца стабилизировалось, и он вылетел в Москву.

В матче Аргентины с Нигерией аргентинцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в плей-офф — 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сам Марадона написал в фейсбуке, что перед вторым таймом матча его осмотрел врач, который посоветовал бывшему игроку сборной Аргентины пойти домой.