Марадоне стало плохо после матча Нигерия — Аргентина (2)

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Футбол-2018 | 27 июня 2018 года, 09:26

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона почувствовал себя плохо после матча Нигерия — Аргентина в Петербурге. Изначально сообщалось о его госпитализации.

Однако колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая Марадону, рассказала в твиттере, что ложиться в больницу не понадобилось — на частном самолете футбольный функционер прилетел в Москву.

По данным The Independent, у Марадоны повысилось давление, и ему после матча понадобилась помощь врачей. Однако вскоре состояние аргентинца стабилизировалось, и он вылетел в Москву.

В матче Аргентины с Нигерией аргентинцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в плей-офф — 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сам Марадона написал в фейсбуке, что перед вторым таймом матча его осмотрел врач, который посоветовал бывшему игроку сборной Аргентины пойти домой.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
kot-kotofei..57 минут назад
Кокос наверное подсунули хреновый!!!
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лина ч 7 минут назад
чтобы там не говорили сейчас про марадонну - это величайший футболист всех времен. желаю ему крепкого здоровья! давайте посмотрим лучшие голы легендарного спортсмена лучше, чем поливать его https://www.youtube.com/watch?v=fIMhpIvDQGg
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