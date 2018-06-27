Футбол-2018 |

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Сербии и Бразилии. Встреча проходила в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали хавбек Паулиньо и защитник Тьяго Силва, которые отличились на 36-й и 68-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху сборная Бразилии смогла занять первое место в турнирной таблице группы E и выйти в 1/8 финала турнира. Сербия финишировала на третьей строчке и своё участие в турнире завершила.

Сборные Швейцарии и Коста-Рики провели матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:2.

На 31-й минуте счёт открыл швейцарский игрок Блерим Джемаили. Во втором тайме костариканец Кендаль Уотсон забил мяч в ворота Швейцарии. На 88-й минуте Йосип Дрмич вывел швейцарскую команду вперёд, но в компенсированное время встречи игрок Коста-Рики Брайан Руис пробил пенальти, мяч попал в перекладину и влетел в ворота, отскочив от спины голкипера швейцарцев Яна Зоммера.

Сборная Швейцария набрала 5 очков и вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе E. Команда Коста-Рики покидает турнир, заработав один балл на групповом этапе мундиаля.

По итогам матчей третьего тура чемпионата мира — 2018 в группах E и F определились ещё две пары 1/8 финала турнира.

Сборная Бразилии, как победитель группы E, сыграет с командой Мексики, которая заняла второе место в квартете F. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Самара Арена» 2 июля.

Команде Швеции, победителю группы F, предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Швейцарии, занявшей второе место в группе E. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе 3 июля.