Впервые за 32 года в 1/8 финала ЧМ не пробились африканцы (2)
Футбол-2018 | 28 июня 2018 года, 21:04
Сборная Сенегала проиграла Колумбии (0:1) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 и вылетела с турнира, уступив второе место Японии по правилу фэйр-плей (у Японии 4 жёлтые карточки, у Сенегала — 6).
Сенегальская команда покидает турнир в России вслед за остальными представителями Африки: Египтом, Марокко, Нигерией и Тунисом.
Таким образом, впервые с 1986 года, когда на чемпионате мира появилась стадия 1/8 финала, на этом этапе не выступит ни одна сборная из Африки, информирует Gracenote Live.
Источник: Чемпионат
Да, кстати, если посмотреть составы команд, то можно усомниться в том, что африканские обезьяны не попали в плей-офф.
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А срашка? Или они азиаты?
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