Футбол-2018 |

Сборная Сенегала проиграла Колумбии (0:1) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 и вылетела с турнира, уступив второе место Японии по правилу фэйр-плей (у Японии 4 жёлтые карточки, у Сенегала — 6).

Сенегальская команда покидает турнир в России вслед за остальными представителями Африки: Египтом, Марокко, Нигерией и Тунисом.

Таким образом, впервые с 1986 года, когда на чемпионате мира появилась стадия 1/8 финала, на этом этапе не выступит ни одна сборная из Африки, информирует Gracenote Live.