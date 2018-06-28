Футбол-2018 |

Сборная Бельгии одержала победу над Англией в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу бельгийцев.

В начале второго тайма Аднан Янузай на правом фланге отыгрался с Юри Тилемансом, вошёл в штрафную площадь, обыграл Дэнни Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот англичан.

Сборная Бельгии набрала 9 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, Англия финишировала второй.

Национальная команда Туниса одержала победу над сборной Панамы в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу африканской сборной.

Автором первого гола стал полузащитник Туниса Яссин Мерия, забивший в свои ворота на 33-й минуте. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф сравнял счёт в начале второго тайма. Победный гол забил форвард Вахби Хазри.

Тунис, набрав три очка, финишировал в группе G на третьей строчке, Панама (0) — на последнем месте.

По итогам матчей третьего тура чемпионата мира — 2018 в группах G и H определились финальные две пары 1/8 финала турнира.

Сборная Англии, занявшая второе место в группе G, сыграет с командой Колумбии, которая финишировала первой в квартете H. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Спартак» 3 июля.

Команде Бельгии, победителю группы G, предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Японии, занявшей второе место в группе H. Встреча пройдёт 2 июля в Ростове-на-Дону.