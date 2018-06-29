Футбол-2018 |

Шведские власти отложили бойкот ЧМ-2018, объявленный из-за «дела Скрипалей». Делегация правительства страны приедет в Санкт-Петербург на матч команд Швеции и Швейцарии, который состоится 3 июля.

Министр иностранных дел страны Маргот Вальстрем заявила, что позиция королевства не изменилась. «Но сейчас мы считаем важным иметь возможность поддержать нашу команду, и мы приняли решение, обсудив этот вопрос, например, с Данией», — цитирует ее kp.ru.

Точный состав делегации не сообщается, но, по словам Вальстрем, желающих набралось «целое правительство».

15 июня были опубликованы результаты опроса, согласно которым 69% граждан Германии не поддерживают решение властей страны о бойкоте ЧМ-2018. И только 26% поддержали идею не ехать на первенство.

Бойкот ЧМ-2018 из-за «дела Скрипалей» объявили Великобритания, Австралия, Исландия и несколько других стран.

Лондон обвиняет Россию в организации покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Великобритании, и его дочь Юлию. В начале марта они были найдены в парке британского города Солсбери в бессознательном состоянии. Российская сторона отрицает причастность к случившемуся и называет обвинения бездоказательными.

Источник: iz.ru