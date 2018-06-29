Шведские власти решили отказаться от бойкота ЧМ-2018 (3)

фото

Футбол-2018 | 29 июня 2018 года, 17:47

Шведские власти отложили бойкот ЧМ-2018, объявленный из-за «дела Скрипалей». Делегация правительства страны приедет в Санкт-Петербург на матч команд Швеции и Швейцарии, который состоится 3 июля.

Министр иностранных дел страны Маргот Вальстрем заявила, что позиция королевства не изменилась. «Но сейчас мы считаем важным иметь возможность поддержать нашу команду, и мы приняли решение, обсудив этот вопрос, например, с Данией», — цитирует ее kp.ru.

Точный состав делегации не сообщается, но, по словам Вальстрем, желающих набралось «целое правительство».

15 июня были опубликованы результаты опроса, согласно которым 69% граждан Германии не поддерживают решение властей страны о бойкоте ЧМ-2018. И только 26% поддержали идею не ехать на первенство.

Бойкот ЧМ-2018 из-за «дела Скрипалей» объявили Великобритания, Австралия, Исландия и несколько других стран.

Лондон обвиняет Россию в организации покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Великобритании, и его дочь Юлию. В начале марта они были найдены в парке британского города Солсбери в бессознательном состоянии. Российская сторона отрицает причастность к случившемуся и называет обвинения бездоказательными.

Источник: iz.ru

Комментарии 3
Здесь играем,1 час назад
а здесь не играем. Здесь жирное пятно - рыбу заворачивали. Черкать ненадо - ноты не мои.

Сколько лет назад писано, 40, 50?
Ответить
Garik1 час назад
Глядишь и наши рейирсы за шведами потянутся. За госсчет, естесственно!
Ответить
Alex1 час назад
Козлы . Щведские козлы приедут в Россию. Надо же !Могет быть-могет-быть .Великий Райкин ...Но мне понравился "каминг-аут" тупых соседей,так расписаться в собственной тупости ...
Ответить