Футбол-2018 |

В субботу, 30 июня плей-офф чемпионата мира по футболу в России стартует двумя матчами 1/8 финала. В первой игре дня встретятся сборные Франции и Аргентины, а во втором матче сыграют команды Уругвая и Португалии.

Французы постараются закрыть Месси

В 17:00 по латвийскому времени в Казани начнется первый матч 1/8 финала Франция – Аргентина. Команда Дидье Дешама заняла первое место в группе С, победив сборные Австралии (2:1) и Перу (1:0) и сыграв вничью с датчанами (0:0).

Аргентинцы финишировали вторыми в квартете D, обеспечив себе место в плей-офф лишь в последнем туре. Команда Хорхе Сампаоли сыграла вничью с исландцами (1:1), крупно проиграла хорватам (0:3) и одолела сборную Нигерии (2:1).

Лионель Месси в трех матчах забил лишь один мяч, не реализовав при этом пенальти в матче с исландцами, но главный тренер французов Дешам считает, что аргентинской звезде хватит одной искры, чтобы изменить все на поле.

Португальцы будут искать лазейки в защите уругвайцев

В 21:00 по латвийскому времени в Сочи стартует матч Уругвай – Португалия. Уругвайцы финишировали первыми в группе А. Команда Оскара Табареса одержала победы над сборными Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Команда Фернанду Сантуша заняла второе место в квартете В, сыграв вничью с испанцами (3:3) и иранцами (1:1) и победив команду Марокко (1:0).

Перед игрой Сантуш отметил, что уругвайцы почти не имеют слабых мест, но "лазейки все же найти можно".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.