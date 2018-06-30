Футбол-2018 |

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш выиграл бесплатный кофе в споре на то, зададут ли ему на пресс-конференции вопрос, зависит ли игра его команды от капитана Криштиану Роналду.

"Поставил кофе на то, зададут ли мне вопрос о том, насколько команда зависит от Роналду. Спасибо большое, я свой кофе заработал", - сказал журналистам Сантуш, отвечая на вопрос, насколько зависит игра его команды от Криштиану Роналду.

"Конечно, игру команды часто определяет игра лидера. Думаю, этот же вопрос относительно лидеров можно задать и моему коллеге, тренеру сборной Уругвая", - отметил Сантуш.

Ранее тренер указал, что сборная Португалии не должна полагаться только на Криштиану Роналду в матче со сборной Уругвая. По его словам, вся команда должна отдаваться в каждом моменте.

"Если Криштиану сыграет один против Уругвая, Португалия проиграет, - сказал Сантуш журналистам. - Надеюсь, что моя команда будет играть предельно концентрированно, предстоит серьезное противостояние, нужно будет отдаваться полностью в каждом моменте. И вот если мы со всем этим справимся, тогда действия Криштиану могут сыграть определяющую роль".

Сборная Португалии сыграет против команды Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира в России. Матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 30 июня.