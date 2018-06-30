Футбол-2018 |

Неизвестные закидали сборную Южной Кореи яйцами по прибытии домой после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

К счастью, никто из игроков серьезно не пострадал. Инцидент произошел в аэропорту Инчхона.

Национальная команда Южной Кореи обыграла Германию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира, но не смогла пробиться в 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.