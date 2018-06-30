Сборную Южной Кореи по футболу закидали яйцами в аэропорту (1)
Футбол-2018 | 30 июня 2018 года, 17:34
Неизвестные закидали сборную Южной Кореи яйцами по прибытии домой после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
К счастью, никто из игроков серьезно не пострадал. Инцидент произошел в аэропорту Инчхона.
Национальная команда Южной Кореи обыграла Германию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира, но не смогла пробиться в 1/8 финала турнира.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Источник: Газета.ru
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