Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (ФИФА) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной в связи с его поведением на чемпионате мира в России, сообщает Diario Correo.

Марадона сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации.

Сборная Аргентины во вторник в Санкт-Петербурге обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 в своем заключительном матче группового этапа и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где в субботу сыграет со сборной Франции.

Марадона наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове, и во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее. К примеру, после второго гола аргентинцев чемпион мира 1986 года позволил себе жесты оскорбительного характера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марадона получает от ФИФА 10 тысяч фунтов ежедневно во время исполнения своих обязанностей по линии организации на чемпионате мира в России. И это вдобавок к тому, что известному экс-нападающему сборной Аргентины оплачивают переезды, размещение и другие расходы.

Как отмечает перуанская газета, после прекращения сотрудничества ФИФА не будет осуществлять выплаты Марадоне.