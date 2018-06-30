Футбол-2018 |

Болельщики из Бейрута зарезали соседа за то, что тот праздновал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

По информации Newsweek, молодые люди нанесли соседу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Полиция задержала одного из нападавших.

Напомним, 27 июня национальная команда Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2 и лишилась шансов на выход в плей-офф.