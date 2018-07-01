Футбол-2018 |

Футболисты сборной Уругвая нанесли поражение команде Португалии и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России.

Встреча 1/8 финала прошла в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи и закончилась победой уругвайцев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Эдинсон Кавани (на 7-й и 62-й минутах), а у португальцев гол на счету Пепе (55).

Перед матчем были опасения, что игра может стать не самой зрелищной. Даже на предматчевой пресс-конференции журналисты не ушли от этого вопроса.

"Не знаю, каким будет завтрашний матч. И у нас, и у португальцев достаточно хороших игроков. Вы считаете, что это может трансформироваться в противостояние, которое будет скучным? Мы об этом не думаем. Скучно это будет или нет, если выиграем, радоваться и праздновать будем одинаково", — сказал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

Все сомнения отпали уже в дебюте матча. "Небесно-голубые" начали атаковать с первых минут. Уже на второй минуте Луис Суарес попытался отдать мяч в штрафную с правого фланга, но португальцы были начеку. Но по-настоящему первая опасная атака уругвайцев уже на седьмой минуте закончилась восхитительным голом.

Кавани успешно перевел мяч с левого фланга на правый, где Суарес принял передачу и, немного подождав, выполнил подачу на дальнюю штангу, где все тот же Кавани головой отправил мяч в ворота. Гол стал для форварда 44-м за сборную.

В целом, по первому тайму можно сказать, что игра была на равных. Португальцы больше владели мячом, но в удары по воротам это преимущество преобразовывалось довольно редко. Сказывалась уверенная игра уругвайцев в обороне. Также в первом тайме команды обошлись и без предупреждений – арбитр встречи не показал ни одной карточки.

Португальцы очень активно начали второй тайм, но защита Уругвая не сдавалась. В какой-то момент начало казаться, что команде сборной Португалии оборону соперника не сломить, но у европейцев было иное мнение.

На 55-й минуте комбинация с участием Бернарду Силвы, Роналду и Адриена Силвы закончилась угловым. Защитник Рафаэл Геррейру подал в штрафную, где на передачу откликнулся Пепе, отправив головой мяч в ворота.

Всего семь минут хватило "небесно-голубым", чтобы отыграться. И снова в деле оказался Матадор. Голевую атаку начал голкипер Фернандо Муслера, после выноса которого мяч оказался у Суареса. Форвард отдал передачу Родриго Бентанкуру, тот переадресовал мяч Кавани, а Матадор мощно в касание пробил в дальний угол.

На 74-й минуте и-за травмы замену попросил лучший игрок матча Кавани. О характере травмы не сообщалось, но нападающий заметно прихрамывал, когда покидал поле. Португальцы же устроили очень плотный прессинг, но победа все равно осталась за Уругваем.

В четвертьфинале уругвайцы сыграют с французами. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.