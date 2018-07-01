Футбол-2018 |

Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Португалии в 1/8 финала чемпионата мира и вышли в четвертьфинал турнира.

Встреча, состоявшаяся в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. В составе победителей дублем отметился Эдинсон Кавани (на 7-й и 62-й минутах). У португальцев отличился Пепе (55). В середине второго тайма Кавани получил травму и был заменен.

В четвертьфинале мирового первенства сборная Уругвая сыграет с командой Франции.