Футбол-2018 |

Футболисты сборной Франции обыграли команду Аргентины и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Игра, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 4:3 (1:1). Голы у французов забили Антуан Гризманн (13-я минута), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48), Серхио Агуэро (90+3).

Поводов порадоваться в первом тайме у аргентинских болельщиков почти не было. Лионель Месси периодически выдавал гениальные передачи, но они не получали продолжения, а обыграть французскую оборону в одиночку Лео не мог. Мяч к нему приходил постоянно, но разогнаться ему не давали.

Прицельно пробить по воротам Льориса южноамериканцам удалось только перед перерывом, и этого момента им хватило. Анхелю Ди Марии удался великолепный удар. Такой, что болельщики его команды едва не устроили своими криками небольшое землетрясение в Казани.

Когда в начале второго тайма Меркадо с передачи Месси забил еще один гол и вывел аргентинцев вперед, вспомнились слова Дешама, который несколько раз повторил, что его команда очень молода. Возможно, умение держать концентрацию придет к французам с опытом, но уже сейчас эти ребята способны держать удар.

Никакой паники при счете 1:2 у них не возникло. Напротив, ошибки в центре поля исчезли, атаки стали шире и разнообразнее, а защитники смелее пошли вперед.

Именно подключение Бенжамена Павара стало результативным и позволило французам перевести дух. Его удар по красоте мало чем уступал выстрелу Ди Марии. Лучшего момента для того, чтобы забить первый гол в составе сборной, защитник "Штутгарта" выбрать не мог.

А потом пришло время Мбаппе. Ему понадобилось пять минут, чтобы полностью изменить ход матча и забить два отличных гола. Сравнивать его с Месси сейчас безусловно очень рано, но кажется мы узнали имя человека, который будут сравнивать с инопланетянином после того, как карьера Лео подойдет к финалу.

Месси снова не осуществил свою мечту стать чемпионом мира и завершил выступление в России, но в оставшихся матчах плей-офф будет на кого посмотреть и без него и других звезд аргентинской команды. Мбаппе – один из таких игроков.