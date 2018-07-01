ЧМ-2018: Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал (16)

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Футбол-2018 | 1 июля 2018 года, 19:46

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

На странице РБК в Facebook появилось видео-трансляция с Тверской улицы, где слышны восторженные возгласы фанатов.

Источник: РИА Новости
Комментарии 16
Работяга19 минут назад
Не ожидал от российских футболистов, что победят... СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ!
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Патриот 20 минут назад
Вот что значит Россия!!! Если надо порвёт всех! Молодцы россияне, вами можно гордиться!
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22 минуты назад
Испания adiós!
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