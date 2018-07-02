Футбол-2018 |

Для многих вчерашняя победа России над Испанией в матче чемпионата мира по футболу оказалась неожиданной, исключением не оказался и латвийский сегмент соцсети Twitter. Пользователи стали активно комментировать исторический выход сборной РФ в четвертьфинал чемпионата.

Специалист по баскетболу Валдис Валтерс предположил, что если так пойдет дальше, Россия может оказаться в финале.

"Так русские и до финала доберутся", - написал он.

Tā krievi līdz finālam var tikt. — Valdis Valters (@GeneralisLV) 1 июля 2018 г.

Пользователь Uldissbet заявил, что такой поворот событий вполне вероятен.

"После того как в 2002 году Южная Корея попала в полуфинал, это бы абсолютно не удивило", - указал он.

Pēc 2002. gada Dienvidkorejas 1/2 fināla tas absolūti neizbrīnītu . — Uldis (@uldissbet) 1 июля 2018 г.

Один из пользователей назвал день победы России над Испанией в чемпионате "самым черным днем в истории мирового футбола".

Melnākā diena pasaules futbolā ... — Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) July 1, 2018

Латвийский публицист и журналист Элита Вейдемане также осталась недовольна результатом прошедшего матча.

"Все таки эти русские выиграли? Жаль. Надеюсь, что вылетят хотя бы в четвертьфинале", - заявила Вейдемане.

tomēr tie krievi vinnēja? žēl. cerams, ka izkritīs vismaz ceturtdaļfinālā. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 1 июля 2018 г.

С публицистом вступил в беседу латвийский актер Мадарс Звагулис.

"Это выглядит жалко, госпожа Вейдемане", - написал артист.

Šis ir nožēlojami, Veidemanes kundze. — Madars Zvagulis (@Zvagulis) 1 июля 2018 г.

Журналист в ответ указала, что болеет за испанскую сборную, а Звагулис сам является жалким.

"Что выглядит жалко? Вы мне запретите болеть за сборную Испании? Может быть прикажете мне сочувствовать команде России? Это вы жалок, господин Звагулис, потому что навязываете свое мнение", - заметила Вейдемане.

kas ir nožēlojami? jūs man aizliegsiet fanot par spāņu izlasi? varbūt pavēlēsiet just līdzi krievu izlasei? nožēlojams esat jūs, Zvaguļa kungs, ar savu kāri citiem uzspiest savu viedokli. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 1 июля 2018 г.

После актер извинился за то, что вероятно неправильно понял журналиста. Однако Звагулис считает, что высказывание Вейдемане не имеет никакой связи со спортом.

"Я как раз никому свое мнение не навязываю. Если эта ваша запись действительно связана с тем, что вы являетесь фанатом сборной Испании, я очень сильно извиняюсь. Но, к сожалению, мне кажется, что у вашей публикации нет никакой связи со спортом и это выглядит жалко", - отметил он.

Es kā reiz nevienam neuzspiežu savu viedokli.

Ja šis Jūsu ieraksts ir tiešām saistīts ar to, ka esat Spānijas izlases fane, tad es ļoti atvainojos, bet diemžēl man liekas, ka Jūsu ierakstam nav nekāda sakara ar sportu un tas ir nožēlojami. — Madars Zvagulis (@Zvagulis) 1 июля 2018 г.

Вейдемане еще несколько раз повторила, что действительно болеет за испанскую команду и желает сборной России потерпеть поражение на чемпионате исключительно исходя из спортивных причин.

Между тем Звагулис впредь будет болеть за команду России.

"Теперь я уже за сборную России", - написал актер у себя в Twitter.

Šobrīd jau esmu par Krievijas izlasi.#WorldCup — Madars Zvagulis (@Zvagulis) 1 июля 2018 г.

Напомним, в воскресенье, 1 июля, футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.