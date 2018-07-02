Латвийский Twitter о ЧМ-2018: так русские и до финала доберутся (2)

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Футбол-2018 | 2 июля 2018 года, 07:03

Для многих вчерашняя победа России над Испанией в матче чемпионата мира по футболу оказалась неожиданной, исключением не оказался и латвийский сегмент соцсети Twitter. Пользователи стали активно комментировать исторический выход сборной РФ в четвертьфинал чемпионата.

Специалист по баскетболу Валдис Валтерс предположил, что если так пойдет дальше, Россия может оказаться в финале.

"Так русские и до финала доберутся", - написал он.

Пользователь Uldissbet заявил, что такой поворот событий вполне вероятен.

"После того как в 2002 году Южная Корея попала в полуфинал, это бы абсолютно не удивило", - указал он.

Один из пользователей назвал день победы России над Испанией в чемпионате "самым черным днем в истории мирового футбола".

Латвийский публицист и журналист Элита Вейдемане также осталась недовольна результатом прошедшего матча.

"Все таки эти русские выиграли? Жаль. Надеюсь, что вылетят хотя бы в четвертьфинале", - заявила Вейдемане.

С публицистом вступил в беседу латвийский актер Мадарс Звагулис.

"Это выглядит жалко, госпожа Вейдемане", - написал артист.

Журналист в ответ указала, что болеет за испанскую сборную, а Звагулис сам является жалким.

"Что выглядит жалко? Вы мне запретите болеть за сборную Испании? Может быть прикажете мне сочувствовать команде России? Это вы жалок, господин Звагулис, потому что навязываете свое мнение", - заметила Вейдемане.

После актер извинился за то, что вероятно неправильно понял журналиста. Однако Звагулис считает, что высказывание Вейдемане не имеет никакой связи со спортом.

"Я как раз никому свое мнение не навязываю. Если эта ваша запись действительно связана с тем, что вы являетесь фанатом сборной Испании, я очень сильно извиняюсь. Но, к сожалению, мне кажется, что у вашей публикации нет никакой связи со спортом и это выглядит жалко", - отметил он.

Вейдемане еще несколько раз повторила, что действительно болеет за испанскую команду и желает сборной России потерпеть поражение на чемпионате исключительно исходя из спортивных причин.

Между тем Звагулис впредь будет болеть за команду России.

"Теперь я уже за сборную России", - написал актер у себя в Twitter.

Напомним, в воскресенье, 1 июля, футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Комментарии 2
Советую29 минут назад
латышскому твиттеру не ждать, а пойти сразу утопиться - не надо разочаровывать ни нас, ни себя.
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Patriot15 минут назад
Ceru, ka horvàti ceturdalfinàlà nospèlès savu lìdz sim labàko spèli pasaules cempionatà. Horvàtijai ir loti laba un tehniska komanda, bet par motivàciju pret Krieviju vispàr nav ko runàt.
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