ЧМ-2018: сборная Хорватии обыграла Данию в серии пенальти (1)
Футбол-2018 | 2 июля 2018 года, 07:10
В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Хорватии и Дании. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой хорватов – 1:1, по пенальти 3:2.
На 1-й минуте датская сборная открыла счёт после точного удара защитника Матиаса Занки Йоргенсена, однако хорватам удалось отыграться уже через три минуты благодаря голу Марио Манджукича. После этого в основное время матча команды больше не отличались.
В дополнительное время, на 116-й минуте, удар хорватского хавбека Луки Модрича с пенальти отбил датский голкипер Каспер Шмейхель. Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой удача оказалась на стороне хорватов.
Источник: Чемпионат
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