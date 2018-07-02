Футбол-2018 |

Сборная России по футболу заслужила выход в четвертьфинал мирового первенства, но их победа над испанцами не является сенсацией. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Если Россия вышла в одну четвертую финала чемпионата мира, то она заслужила этого. На меня более яркое впечатление произвела вторая игра между Хорватией и Данией, с серией пенальти, особенно с пенальти за пять минут до конца дополнительного времени. Там вообще вратари творили что-то бесподобное. Не нужно Акинфеева возвышать над другими вратарями. Он отличный вратарь — это все знают, но ничего сенсационного он не совершил, хотя, конечно, отбить два пенальти - это событие для любого вратаря мира, какого бы он ни был класса", - сказал журналист.

По мнению Крейпанса, выйти в четвертьфинал россиянам во многом удалось благодаря игре сборной Испании, которая в этом матче себя никак не проявила.

"За исключением первой игры с Португалией испанцы впечатления не произвели. Ни с Ираном, ни с Марокко, они могли из группы даже не выйти, так что в тактическом плане Россия сыграла очень грамотно. Ну, если Испания за 100 минут игры не может забить сама ни одного мяча - первый мяч был автогол, так называемый несчастный случай - в этом случае Испания уж точно не заслуживала выйти в одну четвертую финала", - считает Крейпанс.

Напомним, сборная России обыграла Испанию в серии пенальти. 7 июля в Сочи россиянам предстоит провести матч 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией. Начало игры в 21.00.