Футбол-2018 |

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России Игорю Акинфееву. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!" — написал музыкант в своем инстаграме.

Ранее Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира — 2018 на канале "Россия".