Посмотрел немного строго, И сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочи, Как он нам явил всем чудо! А теперь, до встречи в Сочи!

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 2, 2018 at 1:25am PDT