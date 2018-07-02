"Мяч отбил ногою бога": Шнуров посвятил стихотворение Акинфееву (2)

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Футбол-2018 | 2 июля 2018 года, 16:14

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России Игорю Акинфееву. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!" — написал музыкант в своем инстаграме.

Ранее Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира — 2018 на канале "Россия".

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
ёклмн21 минуту назад
Паяц...,да к тому же богохульник...Шнур есть шнур...
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Светлана5 минут назад
Да, мне тоже не нравится такой пиар на мате и религии одновременно.
Цинизм невероятный. И отталкивающий.
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