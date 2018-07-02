"Мяч отбил ногою бога": Шнуров посвятил стихотворение Акинфееву (2)
Футбол-2018 | 2 июля 2018 года, 16:14
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России Игорю Акинфееву. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!" — написал музыкант в своем инстаграме.
Ранее Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо телетрансляции финала чемпионата мира — 2018 на канале "Россия".
Источник: Газета.ru
Цинизм невероятный. И отталкивающий.