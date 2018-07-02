Футбол-2018 |

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Счет в матче на 51-й минуте открыл бразильский нападающий Неймар. На 88-й минуте преимущество бразильцев удвоил форвард Роберто Фирмино.

В четвертьфинале команда Бразилии сыграет с победителем матча 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии, который пройдет позднее в понедельник в Ростове-на-Дону. Встреча 1/4 финала с участием бразильской команды состоится 6 июля в Казани. Бразильцы стали пятой командой, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира, ранее такого результата добились сборные Франции, Уругвая, России и Хорватии.

Источник: ИТАР-ТАСС