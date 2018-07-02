Футбол-2018 |

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Матч 1/8 финала, прошедший в понедельник в Ростове-на-Дону, завершился победой бельгийцев со счетом 3:2. На голы Гэнки Харагути (48-я минута) и Такаси Инуи (52) бельгийцы ответили мячами Яна Вертонгена (69), Маруана Феллайни (74) и Насера Шадли (90+4).

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии. Игра состоится 6 июля в Казани.

Источник: РИА Новости