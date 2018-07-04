Англия обыграла Колумбию в серии пенальти и вырвалась в четвертьфинал (1)
Футбол-2018 | 4 июля 2018 года, 07:05
Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.
Счёт в начале второго тайма открыл нападающий Гарри Кейн, заработавший и реализовавший пенальти. В компенсированное арбитром время ко второй половине Хуан Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Йерри Мина выпрыгнул выше всех, пробил головой с отскоком от газона, и мяч влетел в угол ворот англичан.
В серии пенальти у колумбийцев не забили Андрес Урибе и Карлос Бакка, у англичан — Джордан Хендерсон.
Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.
Источник: Чемпионат
Apsveicu mùsu draugus un sabiedrotos anglus ar uzvaru astotdalfinàlà.
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