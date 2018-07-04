Футбол-2018 |

Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были англичане — 4:3.

Счёт в начале второго тайма открыл нападающий Гарри Кейн, заработавший и реализовавший пенальти. В компенсированное арбитром время ко второй половине Хуан Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Йерри Мина выпрыгнул выше всех, пробил головой с отскоком от газона, и мяч влетел в угол ворот англичан.

В серии пенальти у колумбийцев не забили Андрес Урибе и Карлос Бакка, у англичан — Джордан Хендерсон.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.