Футбол-2018 |

3 июля в Москве на стадионе "Спартак" был сыгран последний матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Англия победила в серии пенальти команду Колумбии 4:3 и впервые с 2006 года попала в восьмерку лучших сборных мира. И после этого были определены все пары четвертьфинала турнира, пишет Rsports.ru.

На ЧМ-2018 предстоят два выходных дня - 4 и 5 июля, а 6 и 7 июля пройдут игры четвертьфинала. В пятницу в Нижнем Новгороде в 17:00 на поле выйдут команды Уругвая и Франции. В 21:00 в Казани второй матч сыграют Бразилия и Бельгия.

7 июля в Самаре состоится матч Швеция - Англия. Он стартует в 17:00. На стадионе "Фишт" Сочи в 21:00 сборная России впервые в своей современной истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финальная игра пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

В полном виде сетку можно увидеть здесь.