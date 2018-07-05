СМИ подсчитали время лежания Неймара на газоне (4)

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Футбол-2018 | 5 июля 2018 года, 13:48

Нападающий сборной Бразилии Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Такие цифры приводит издание RTS Sport.

Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики — 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Встреча завершилась со счетом 2:0.

3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца.

В конце июня бар в Рио-де-Жанейро пообещал угощать своих посетителей пивом за каждое падение Неймара во время матча заключительного тура группового этапа против Сербии.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля.

Комментарии 4
Иварс1 час назад
Нет фразы «трус не играет в футбол», а всё потому, что футбол давно стал гейским балетом. Хоккей - вот настоящий мужской спорт.
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ТТ1 час назад
Да всё именно так,футболисты как целки ноют,плачут,бъются в истерике.
Вспомните, тут недавно перепостили как Овечкину шайба в мордень прилетела - потёр,штакетник проверил и пох,всё ОК.Ну точно что то пидарское в нынешнем футболе есть,стрижечки у всех,укладочки с бриолином.
Не люблю футбол с детства,и видимо не зря.
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Иварс25 минут назад
Именно!!
Не удевлюсь если скоро за испорченный маникюр сопернику будут давать жёлтую карточку))
А помнёте как трениру Тулузы бумажный самолётик в голову прилетел? ))
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