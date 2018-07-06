Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (FIFA) пригласила на финал чемпионата мира — 2018 в России юных футболистов и их тренера, которые сейчас заблокированы в затопленной таиландской пещере, передает ТАСС.

Об этом говорится в письме главы FIFA Джанни Инфантино, которое было отправлено Футбольной ассоциации Таиланда.

"Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве в качестве наших гостей", — добавил Инфантино.

В организации также отметили, что следят за ходом спасательной операции с 23 июня.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники".

Фото из Flickr/Doha Stadium Plus Qatar