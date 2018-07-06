FIFA пригласила на финал ЧМ-2018 застрявших в таиландской пещере детей (2)
Международная федерация футбола (FIFA) пригласила на финал чемпионата мира — 2018 в России юных футболистов и их тренера, которые сейчас заблокированы в затопленной таиландской пещере, передает ТАСС.
Об этом говорится в письме главы FIFA Джанни Инфантино, которое было отправлено Футбольной ассоциации Таиланда.
"Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве в качестве наших гостей", — добавил Инфантино.
В организации также отметили, что следят за ходом спасательной операции с 23 июня.
Финал чемпионата мира по футболу состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники".
Фото из Flickr/Doha Stadium Plus Qatar
Их бы вообще вытащить, - а потом реабилитация. Там врачам работы ого-го.