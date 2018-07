Футбол-2018 |

В матче четвертьфинала чемпионата мира–2018 встречались сборные Уругвая и Франции. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой европейской команды со счётом 2:0.

Французы вышли вперёд в счёте на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризмана. На 61-й минуте всё тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции, отличившись после результативной передачи от Корентина Толиссо.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира–2018, где сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия, а команда Уругвая завершила участие в турнире.

