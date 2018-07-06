Футбол-2018 |

Сборная Бельгии победила национальную команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

SEMI-FINAL 1 CONFIRMED!



Tuesday 10th July

Saint Petersburg Stadium

France vs Belgium #FRABEL // #WorldCup pic.twitter.com/rtmmSMJeAb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2018

Бельгия вышла в полуфинал мирового первенства, где встретится со сборной Франции, которая одолела в 1/4 финала Уругвай (2:0). Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнётся в 21:00 по латвийскому времени.

Как пишет znak.com, eже через шесть минут после начала первого тайма нападающий сборной Бразилии Неймар упал на газон, после того как полузащитник команды из Бельгии Мерлан Феллайни ударил его по шее, сделав это непреднамеренно. Стоит отметить, но Неймар пролежал на газоне не больше минуты, а ведь именно этого игрока многие болельщики обвиняют в том, что он часто симулирует боль и тем самым тянет время.

За все матчи на текущем ЧМ по футболу Неймар пролежал на газоне около 14 минут, сообщили комментаторы «Первого канала».

Игроки обеих сборных начали тайм очень активно, уже на седомой минуте защитник сборной Бразилии Тиаго Сильва едва не забил год в бельгийские ворота, но мяч угодил в штангу. Счет был открыт на 13-й минуте, когда полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо забил в свои же ворота, вратарь Алисон Бекер поймать мяч не сумел. С этого момента бразильцам впервые на ЧМ приходилось отыгрываться. И в первом тайме это сделать не удалось, ведь на 31-й минуте полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне забил шикарный гол. Мяч влетел в самый угол ворот, но, надо сказать, что и бразильский вратарь Алисон Бейкер слишком поздно решил отбить атаку, поэтому не дотянулся за мячом. В результате первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу Бельгии, чье владение мячом оценивалось в 46%, Бразилия между тем владела мячом на 54%.

Второй тайм начался с того, что защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд получил желтую карточку. Спустя 20 минут после начала второго тайма бразильский нападающий Габриэль Жезус едва не заработал пенальти для своей сборной, однако судья обратился к видеоповтору и решил не назначать пенальти. После этого Жезуса заменили на Дугласа Косту. Вторую желтую карточку во втором тайме получил вновь игрок бельгийской сборной — Томас Менье ценой фола остановил бразильца Неймара, тот, разумеется, снова прилег на газон. В результате Менье пропустит игру в полуфинале.

На 76-й минуте матча бразильцам удалось забить свой первый гол. Полузащитник сборной Бразилии Ренато Аугусто забил гол буквально чрез несколько минут после того, как вышел на поле после замены.

По итогам встречи судья добавил еще пять минут, однако счет игры остался прежним 1:2 в пользу Бельгии. В результате бельгийцы встретятся в полуфинале со сборной Франции, которая сегодня обыграла команду из Уругвая. Встреча Бельгии и Франции пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приедет в Россию, чтобы поддержать участников своей национальной сборной.

Стоит отметить, что сборная Бельгии ни разу не становилась ЧМ по футболу. Лучший результат команды зафиксирован в 1986 году — сборная Бельгия завоевала четвертое место. В то время как Бразилия завоевывала титул чемпиона мира по футболу пять раз.

Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный поединок турнира будет сыгран 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».