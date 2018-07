Футбол-2018 |

Сборная Бельгии победила национальную команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

Бельгия вышла в полуфинал мирового первенства, где встретится со сборной Франции, которая одолела в 1/4 финала Уругвай (2:0). Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнётся в 21:00 по латвийскому времени.

#BEL WIN!



The @BelRedDevils knock Brazil OUT of the #WorldCup to set up a semi-final clash with France! #BRABEL 1-2#WorldCup pic.twitter.com/JDCh46gO4t