Футбол-2018 |

В России продолжается чемпионат мира – 2018. Сегодня, 7 июля, будут сыграны два матча 1/4 финала турнира.

В 17:00 по латвийскому времени в Самаре на стадионе «Самара Арена» начнётся игра плей-офф между национальными командами Швеции и Англии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Позднее состоится ещё одна встреча в 1/4 финала чемпионата мира – 2018, в которой на стадионе «Фишт» в Сочи сойдутся сборные России и Хорватии. Начало матча назначено на 21:00 по латвийскому времени.

Победитель в полуфинале сыграет с лучшим в паре Англия — Швеция.

Сборная России до нынешнего турнира ни разу не играла в плей-офф чемпионатов мира по футболу. В 1994, 2002 и 2014 годах наша национальная команда не выходила из группы, а в 1998, 2006 и 2010 и вовсе не попадала в финальную часть первенства планеты.

Правда, во времена СССР, правопреемницей которого является Россия, дела шли куда лучше. Сборная Советского Союза семь раз выступала в финальных частях мундиалей и только однажды, на своем последнем турнире в 1990 году, не смогла пройти барьер первой стадии.

Трижды советские футболисты играли в четвертьфиналах ЧМ, а в 1966 году смогли войти в четверку сильнейших команд мира, правда, уступив в полуфинале ФРГ (1:2), а в матче за бронзу Португалии (1:2).

История Хорватии как самостоятельной футбольной единицы началась с отборочного цикла к чемпионату мира-1998. До того «шашечные» выступали в составе сборной Югославии, но ее преемницей стала Сербия, так что ни бронза-1930, ни полуфинал-1962 к хорватам не относятся. Тем более на первом, медальном, мундиале ни одного хорватского игрока в составе югославской команды не было.

Зато на чемпионате мира 1998 года во Франции Хорватия под руководством Мирослава Блажевича произвела настоящий фурор.

Выйдя из группы со слабыми Ямайкой и Японией со второго места после Аргентины, хорваты в 1/8 финала переиграли Румынию (1:0), а в четвертьфинале громыхнули разгромной сенсацией в матче с Германией – 3:0.

Обидное поражение от Франции (1:2) в полуфинале не стало последним аккордом для Давора Шукера и компании – в матче за бронзу «шашечные» переиграли Нидерланды (2:1).

После этого хорватские футболисты пробивались на мундиали в 2002, 2006 и 2014 годах, питали надежды на удачное выступление, но никак не могли продраться сквозь сито групповой стадии.

И вот теперь Россия и Хорватия оспорят место в полуфинале главного турнира четырехлетия. Домашнего для нас чемпионата мира, который многими уже сейчас называется лучшим по организации в истории.

И уж точно – это один из самых неожиданных по результатам мундиалей. Кто бы мог предсказать до турнира, что с правой стороны сетки в финал пробьется одна из этих четырех сборных: Россия, Хорватия, Швеция или Англия?

История противостояний России и Хорватии насчитывает всего три поединка. Впервые команды встретились в отборочном цикле к впоследствии ставшему лучшим для России Евро-2008.

В отборочной кампании соперники дважды разошлись нулевым миром и в итоге не пустили на континентальное первенство Англию. Именно тогда команда Гуса Хиддинка в «Лужниках» одержала шикарную волевую победу над англичанами (2:1), но потом допустила осечку в Израиле и была на грани непопадания на турнир.

К последнему туру Хорватия уже обеспечила себе путевку в Австрию и Швейцарию — однако начала на «Уэмбли» с 2:0, затем позволила англичанам восстановить паритет (Россию это уже не устраивало), но в конце все-таки вырвала чудесную победу, чем сделала реальной последующую сказку команды Хиддинка, дошедшей на том Евро до полуфинала.

Был еще товарищеский матч осенью 2015 года при Леониде Слуцком во время подготовки к чемпионату Европы-2016. Тогда Федор Смолов открыл счет, но затем хорваты отгрузили Юрию Лодыгину и Артему Реброву три гола в ответ.

Впрочем, от нынешнего состава в том матче за сборную России кроме Смолова играли только Денис Черышев, Артем Дзюба да вышедший на пару ничего не значащих минут в концовке Сергей Игнашевич.

Но это все история и статистика. Они интересны, но реального отношения к происходящему сейчас не имеют. Так что же увидят болельщики на «Фиште» в этом интригующем четвертьфинале?

Сборная Хорватии будет его фаворитом, и это понятно. Состав, собранный прекрасно работающим Златко Даличем, изначально считался весьма перспективным и способным добиться хороших результатов.

Лидерами этой команды являются, конечно же, капитан Лука Модрич из мадридского «Реала» и его партнер по средней линии Иван Ракитич из «Барселоны», а также Марио Манджукич и Иван Перишич, представляющие итальянские «Ювентус» и «Интер» соответственно.

Кроме того, в распоряжении главного тренера есть еще множество отличных игроков из крепких европейских клубов, включая еще одного представителя «Реала» Матео Ковачича, защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена, опорника «Интера» Марцело Брозовича, московского «железнодорожника» Ведрана Чорлуку и отразившего три пенальти в послематчевой серии с Данией голкипера французского «Монако» Даниэля Субашича.

А есть еще такие ребята, как Анте Ребич из франкфуртского «Айнтрахта», который после такого турнира и своего победного гола в матче с Аргентиной на групповом этапе наверняка пойдет на повышение.

«Шашечные» сильны своим коллективом, в котором Даличем создана шикарная атмосфера, а сердце этой сборной – Ракитич и Модрич, которым активно помогает Брозович.

Нейтрализация созидателей хорватской сборной – главная задача Станислава Черчесова и его штаба. Если нашей команде удастся нейтрализовать полузащиту соперника, полдела будет сделано.

Вообще, сборная России на этом турнире показала себя очень тренерской командой, умеющей подстраиваться под соперника, играть на его слабостях, стараясь нивелировать козыри.

Учитывая класс российских футболистов, уступающих ведущим сборным планеты, не наладь Черчесов контакта со своими подопечными, никаких шансов на удачное выступление у хозяев мундиаля не было бы.

Но в том и дело, что Россия играет на этом чемпионате очень четко и правильно. Саудовскую Аравию замучили прессингом, Египту не оставили свободных зон, отрезав Мохамеда Салаха от остальной команды, Испания завязла в низкой и эшелонированной обороне…

С Хорватией, которая суммарно несколько уступает испанцам в классе, но действует в ином, более остром и продуктивном ключе, можно ожидать очередных тактических изменений от Черчесова. Например, возврата к схеме с четырьмя защитниками вместо пяти под Испанию.

И хорошо, если все изменения наш главный тренер будет делать исходя из собственных замыслов, а не по нужде.

Наибольшие вопросы вызывает состояние Юрия Жиркова, не работавшего в общей группе после замены в перерыве встречи с испанцами. Похоже, что против Хорватии левый защитник «Зенита» национальной команде не поможет, и тогда в стартовом составе выйдет Федор Кудряшов, что несколько обеднит наш атакующий потенциал.

Зато практически без ограничений работает полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который «сломался» уже на 25-й минуте матча открытия, дернув мышцу задней поверхности бедра.

Возможно, креативный полузащитник поможет нашей сборной в четвертьфинале и выйдет если не в стартовом составе, то хотя бы на замену.

У хорватов тоже есть приятная новость: справился с небольшим повреждением и снова работает в общей группе Ковачич. Основным он у Далича не считается, но на поле появляется по ходу каждой встречи, сочетая в своей игре умение обороняться с креативом в атаке.

Пытаясь предугадать характер предстоящей встречи, можно предположить, что игра будет отличаться от поединка России в 1/8 финала.

Против хорватов подопечные Черчесова будут идти в атаку активней и использовать для этого больше кадровых ресурсов. Другое дело, что решит исход сражения наверняка игра у своих ворот, где очень многое будет зависеть от защитников и проведшего бесподобный матч против испанцев капитана Игоря Акинфеева.

Отметим, что в полуфинале победитель нашего противостояния с «шашечными» встретится с триумфатором другого матча дня — Англия — Швеция, в котором тоже невозможно назвать однозначного фаворита.